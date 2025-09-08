Expulsé de la CAQ

L'ex-ministre des Forêts et député de la circonscription d’Abitibi-Est, Pierre Dufour, a été exclu du caucus de la Coalition avenir Québec (CAQ), vendredi, après avoir exigé qu’un élu de sa région ait une place au Conseil des ministres.
Écoutez Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, réagir à l'émission de Patrick Lagacé.
«Je reste encore convaincu que l'Abitibi mérite d'avoir son ministre régional parce que c'est une région ressource qui est très profitable pour le Québec [...] On a fait des études dernièrement qui ont démontré la valeur économique du territoire. Ce n'est pas normal que la région ne soit pas représentée.»