À cause de sa relation avec Sébastien Delorme

Virginie Bruneau, conjointe de l’acteur Sébastien Delorme, a récemment pris la parole pour dénoncer les messages haineux qu’elle reçoit depuis que leur relation amoureuse est publique.

Sur Instagram, elle a exposé des exemples de commentaires visant son apparence, sa personnalité et la différence d’âge avec son partenaire.

Elle s’est dite particulièrement troublée par le fait que la majorité de ces attaques proviennent de femmes, ce qui contraste avec les discours de solidarité féminine.

Virginie rappelle que les mots lancés derrière un écran ont un réel impact et peuvent fragiliser l’estime de soi, voire mener à des conséquences graves comme le suicide.

