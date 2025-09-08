Remaniement ministériel cette semaine

À quelques jours d'un remaniement ministériel tant attendu, alors que son parti est au plus bas dans les sondages, le député caquiste d'Abitibi-Est, Pierre Dufour a été expulsé du caucus par le premier ministre François Legault la semaine dernière.
L'élu avait déploré, au cours des dernières semaines, le fait que sa région ne soit pas représentée au Conseil des ministres.
Écoutez l'animateur Patrick Lagacé réagir dans son tour d'horizon de l'actualité lundi.
«Ça dit quoi, cette expulsion et cette prise de parole? Ça dit que le diable est aux vaches chez les caquistes. Ça dit qu'au-delà des belles démonstrations d'unité [...] les députés ont un oeil sur les sondages et les députés aussi ont un oeil sur la sortie.»
Autres sujets abordés
- Départ de Ken Dryden, ex-illustre gardien des Canadiens de Montréal;
- SAAQclic: des citoyens arrêtés en raison des erreurs du système;
- Commission Gallant: témoignage attendu de Karl Malenfant dans les prochains jours;
- Remaniement ministériel: les rumeurs vont bon train;
- Cléa Guérin, une enseignante française, sommée de quitter le pays.