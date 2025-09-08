Remaniement ministériel cette semaine

À quelques jours d'un remaniement ministériel tant attendu, alors que son parti est au plus bas dans les sondages, le député caquiste d'Abitibi-Est, Pierre Dufour a été expulsé du caucus par le premier ministre François Legault la semaine dernière.

L'élu avait déploré, au cours des dernières semaines, le fait que sa région ne soit pas représentée au Conseil des ministres.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé réagir dans son tour d'horizon de l'actualité lundi.