Départ d'un géant

L'un des plus grand joueurs de l'histoire des Canadiens de Montréal et l'un des plus illustres gardiens de but de la Ligue nationale, Ken Dryden, est décédé.
Le club montréalais en a fait l'annonce par voie de communiqué samedi.
Il a succombé à un cancer à l'âge de 78 ans.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque discuter du départ de ce géant avec l'animateur Patrick Lagacé lundi.
