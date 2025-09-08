 Aller au contenu
Hockey
Départ d'un géant

«Ken Dryden était en avance sur son temps» -Jean-Michel Bourque

par 98.5

0:00
4:51

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 septembre 2025 05:55

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
«Ken Dryden était en avance sur son temps» -Jean-Michel Bourque
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

L'un des plus grand joueurs de l'histoire des Canadiens de Montréal et l'un des plus illustres gardiens de but de la Ligue nationale, Ken Dryden, est décédé.

Le club montréalais en a fait l'annonce par voie de communiqué samedi.

Il a succombé à un cancer à l'âge de 78 ans.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque discuter du départ de ce géant avec l'animateur Patrick Lagacé lundi.

Autres sujets abordés

  • Carey Price devient membre des Sharks de San Jose;
  • Carlos Alcaraz remporte la finale de l'US Open;
  • Les Bills reviennent de l'arrière et ont le dessus sur les Ravens.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Deuxième saison avec les Stars: «J'ai hâte que ça commence» -Mavrik Bourque
Les amateurs de sports
Deuxième saison avec les Stars: «J'ai hâte que ça commence» -Mavrik Bourque
0:00
9:59
Michel Therrien annonce sa retraite officielle du hockey et des médias
Les amateurs de sports
Michel Therrien annonce sa retraite officielle du hockey et des médias
0:00
1:27:19

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Antigang: «J'ai beaucoup de respect pour les policiers» -Patrice Robitaille
La nouvelle quotidienne de Radio-Canada
Antigang: «J'ai beaucoup de respect pour les policiers» -Patrice Robitaille
Les Montréalais veulent des agents mieux outillés technologiquement
Selon un sondage de la Fraternité des policiers
Les Montréalais veulent des agents mieux outillés technologiquement
Cols bleus: «Aucun des deux partis va leur donner la lune avant l'élection»
Ils réclament une hausse salariale substantielle
Cols bleus: «Aucun des deux partis va leur donner la lune avant l'élection»
«Ken était un intellectuel, mais avant tout un joueur de hockey» -Yvan Cournoyer
Décès de Ken Dryden
«Ken était un intellectuel, mais avant tout un joueur de hockey» -Yvan Cournoyer
Des affiches «parodiques» des élections municipales à Montréal
C'est légal, mais...
Des affiches «parodiques» des élections municipales à Montréal
Lady Gaga grande gagnante des MTV Music Awards
Artiste de l'année
Lady Gaga grande gagnante des MTV Music Awards
Un tête-à-tête avec un requin blanc: «Il aurait pu m'arracher le bras!»
La grande surprise d'un pêcheur gaspésien
Un tête-à-tête avec un requin blanc: «Il aurait pu m'arracher le bras!»
Éducatrice battue: «Il a décidé d'agresser l'intervenante du centre jeunesse»
Attaque violente d'un garçon de 16 ans
Éducatrice battue: «Il a décidé d'agresser l'intervenante du centre jeunesse»
«Ils tapent avec leurs pieds et leurs poings dans la porte» - Ève Duranceau
Une nouvelle tendance bien désagréable à Montréal?
«Ils tapent avec leurs pieds et leurs poings dans la porte» - Ève Duranceau
«C'est pas normal que l'Abitibi ne soit pas représentée» -Pierre Dufour
Expulsé de la CAQ
«C'est pas normal que l'Abitibi ne soit pas représentée» -Pierre Dufour
«On regardait Dryden et on se disait: "Il arrive de quelle planète ce gars-là?»
Décès de l'illustre gardien des Canadiens
«On regardait Dryden et on se disait: "Il arrive de quelle planète ce gars-là?»
1,4 G$ en prêt pardonnable aux entreprises: «Ça se transforme souvent en cadeau»
Argent donné par le gouvernement Legault en 5 ans
1,4 G$ en prêt pardonnable aux entreprises: «Ça se transforme souvent en cadeau»
«François Legault apprécie beaucoup France-Élaine Duranceau»
Remaniement ministériel
«François Legault apprécie beaucoup France-Élaine Duranceau»
Messages reçus par Virginie Bruneau: «C'est d'une violence...»
À cause de sa relation avec Sébastien Delorme
Messages reçus par Virginie Bruneau: «C'est d'une violence...»
US Open: Alcaraz est devenu 1er joueur mondial sous les yeux de Donald Trump
Le président en terrain hostile
US Open: Alcaraz est devenu 1er joueur mondial sous les yeux de Donald Trump
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00