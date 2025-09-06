Avant-match Alouettes--Tiger-Cats

De retour au jeu après une semaine de congé, les Alouettes reviennent en pleine forme, forts du retour au jeu de sept joueurs, et pas des moindres !
Dequoy, Philpot, Mack, Letcher fils, Thomas Erlington, Johnson et Dallaire seront de retour sur le terrain du Stade Percival-Molson, samedi après-midi, face aux Tiger-Cats d’Hamilton.
Est-ce que cela suffira à mettre fin à la séquence de défaites des Alouettes ?
Écoutez Byron Archambault, coordonnateur des unités spéciales des Alouettes, avant le match contre Hamilton.
«Ça va faire du bien de voir quelques-uns de ces gars-là, ça a déjà fait du bien. On sentait leur niveau de compétition aux pratiques cette semaine. Il y a des joueurs qui ont faim, ça fait longtemps qu’ils n’ont pas vu le terrain, donc c’est vraiment un vent d’énergie.