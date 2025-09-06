 Aller au contenu
Football
Avant-match Alouettes--Tiger-Cats

«J'ai hâte de sentir l'énergie de la foule après la victoire» -Mustafa Johnson

Le Football des Alouettes

le 6 septembre 2025 12:50

Jean St-Onge
Jean-Philippe Bolduc
«J'ai hâte de sentir l'énergie de la foule après la victoire» -Mustafa Johnson
Le quart-arrière des Hamilton Tiger-Cats, Bo Levi Mitchell (19), tente de progresser sous la pression du joueur de ligne défensive des Alouettes de Montréal, Mustafa Johnson (94), lors de la seconde moitié du match de la LCF, à Hamilton (Ont.), le vendredi 2 août 2024. / Christopher Katsarov/La Presse Canadienne

Dequoy, Philpot, Mack, Letcher fils, Thomas Erlington, Johnson et Dallaire seront de retour sur le terrain du Stade Percival-Molson, samedi après-midi, face aux Tiger-Cats d’Hamilton — un renfort bienvenu pour la troupe de Jason Maas qui cherchera à mettre fin à une vilaine séquence de quatre défaites. 

Écoutez la première partie de l’avant-match Alouettes–Tiger-Cats avec Jean-Philippe Bolduc et Jean St-Onge. L’analyste et le commentateur des matchs des Alouettes au Réseau Cogeco s’entretiennent avec Mustafa Johnson, Marc-Antoine Dequoy et Tyson Philpot, qui font leur retour au jeu. 

James Morgan, le quart partant pour ce duel, s'est également entretenu avec le tandem St-Onge-Bolduc.

«J'ai hâte de retrouver le sentiment de quitter le terrain après une victoire. J'ai hâte de sentir l'énergie de la foule après la victoire.»

Mustafa Johnson sur son retour au jeu

