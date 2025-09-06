Dequoy, Philpot, Mack, Letcher fils, Thomas Erlington, Johnson et Dallaire seront de retour sur le terrain du Stade Percival-Molson, samedi après-midi, face aux Tiger-Cats d’Hamilton — un renfort bienvenu pour la troupe de Jason Maas qui cherchera à mettre fin à une vilaine séquence de quatre défaites.

Écoutez la première partie de l’avant-match Alouettes–Tiger-Cats avec Jean-Philippe Bolduc et Jean St-Onge. L’analyste et le commentateur des matchs des Alouettes au Réseau Cogeco s’entretiennent avec Mustafa Johnson, Marc-Antoine Dequoy et Tyson Philpot, qui font leur retour au jeu.

James Morgan, le quart partant pour ce duel, s'est également entretenu avec le tandem St-Onge-Bolduc.