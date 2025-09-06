Sept joueurs font leur retour au jeu, samedi après-midi, face aux Tiger-Cats d’Hamilton. Il s'agit d'un renfort bienvenu pour la troupe de Jason Maas qui cherchera à mettre fin à une vilaine séquence de quatre défaites.

Malgré les déboires des deux équipes — les Tiger-Cats traversent une série de trois défaites — elles se battent toujours pour la première place dans l’Est.

Écoutez la seconde partie de l'avant-match Alouettes--Tiger-Cats avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc. Marc-Antoine Dequoy, Jason Maas et Sean Thomas Erlington.