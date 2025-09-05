 Aller au contenu
Faire du tri dans ses relations

Comment faire le ménage dans ses amitiés?

par 98.5

le 5 septembre 2025 11:12

Sylvie Lavallée
Marie-Eve Tremblay
Deux amies qui se tiennent la main

Il est parfois difficile, mais nécessaire de faire un peu de ménage dans ses relations amicales. Comment avoir un regard lucide sur son entourage? Et avez-vous déjà eu une peine d'amitié?

Écoutez la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée aborder ce sujet, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«Parfois les gens changent, évoluent. Alors est-ce que les amitiés sont capables de suivre? Il y a parfois des blessures d'amitiés, des peines d'amitié ou des gens qui sont disparus de vos vies, mais qui sont agréablement revenus plus tard, et là, ça correspondait mieux.»

Sylvie Lavallée

