Faire du tri dans ses relations

Il est parfois difficile, mais nécessaire de faire un peu de ménage dans ses relations amicales. Comment avoir un regard lucide sur son entourage? Et avez-vous déjà eu une peine d'amitié?

Écoutez la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée aborder ce sujet, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.