Le bac à nouvelles d'Étienne Marcoux

À l’occasion de son commentaire humoristique, vendredi matin à l’émission de Patrick Lagacé, le chroniqueur Étienne Marcoux aborde la tragique douleur qu’il a ressentie lorsqu’un taon l’a violemment piqué à la paume de la main. Une douleur qui n’a pas son égal selon lui...

Désirant partager son désarroi, il s’est permis de partager les petits bobos qu’ont vécus, au fil du temps, les membres de l’équipe de Lagacé le matin et s’est assuré de rappeler qu’il allait devoir prendre soin de lui en s’isolant quelques jours et en ne prenant aucune responsabilité afin de se soigner. Une situation qui ne plaît pas trop à sa conjointe, on le présume.

Si vous croyez vous aussi qu’une piqûre de taon est plus douloureuse qu’un accouchement, vous aurez certainement beaucoup d’empathie pour notre cher chroniqueur... qui nous reviendra peut-être en meilleure forme la semaine prochaine, s'il survit à cette dure épreuve.