L’automne, c’est la saison des récoltes, mais aussi la saison des conserves. Et, qui de mieux que la cheffe Elena pour nous donner quelques trucs.

Écoutez Elena Venditelli Faita, auteure du livre La Cucina di Elena, vendredi, à Lagacé le matin.

Elle explique la méthode traditionnelle de mise en conserve des tomates et recommande l'achat de quelques équipements.

La cheffe détaille par ailleurs les étapes de stérilisation, les variantes de tomates et encourage les jeunes Québécois à perpétuer cette tradition.