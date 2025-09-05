 Aller au contenu
Art de vivre
Saison des récoltes

C'est le temps des conserves: les meilleurs trucs de la cheffe Elena Faita

par 98.5

0:00
10:33

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 septembre 2025 09:44

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
C'est le temps des conserves: les meilleurs trucs de la cheffe Elena Faita
L’automne, c’est la saison des récoltes, mais aussi la saison des conserves. / funkenzauber / Adobe Stock

L’automne, c’est la saison des récoltes, mais aussi la saison des conserves. Et, qui de mieux que la cheffe Elena pour nous donner quelques trucs. 

Écoutez Elena Venditelli Faita, auteure du livre La Cucina di Elena, vendredi, à Lagacé le matin.

Elle explique la méthode traditionnelle de mise en conserve des tomates et recommande l'achat de quelques équipements.

La cheffe détaille par ailleurs les étapes de stérilisation, les variantes de tomates et encourage les jeunes Québécois à perpétuer cette tradition.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Comment trouver les meilleurs rabais pour les fournitures scolaires?
Même le week-end
Comment trouver les meilleurs rabais pour les fournitures scolaires?
0:00
10:34

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Est-ce que Mercure rétrograde?
Les humeurs de Fred
Est-ce que Mercure rétrograde?
Douleur: «Une piqûre de taon, c'est l'équivalent d'accoucher... par la main!»
Le bac à nouvelles d'Étienne Marcoux
Douleur: «Une piqûre de taon, c'est l'équivalent d'accoucher... par la main!»
«Il y a des limites à défendre l'image d'Israël» -Luc Ferrandez
Équipe Israel Premiere Tech
«Il y a des limites à défendre l'image d'Israël» -Luc Ferrandez
Qu'est-ce qu'une rue éponge?
Pour prévenir les inondations
Qu'est-ce qu'une rue éponge?
US Open: «Un défi monumental pour Félix Auger-Aliassime!»
En demi-finale contre Jannik Sinner
US Open: «Un défi monumental pour Félix Auger-Aliassime!»
L'Opération escargot: une opération d'interpellations positive à Lorraine
Une vidéo qui fait sourire
L'Opération escargot: une opération d'interpellations positive à Lorraine
«SWAG II»: Un nouvel album surprise pour Justin Beiber
Chronique culturelle
«SWAG II»: Un nouvel album surprise pour Justin Beiber
L'événement Volaria: plusieurs spectacles aériens ce week-end à Mirabel
Pour les passionnés d'aviation
L'événement Volaria: plusieurs spectacles aériens ce week-end à Mirabel
C'est terminé pour les bingos à la résidence Monseigneur Bourget
À Lévis
C'est terminé pour les bingos à la résidence Monseigneur Bourget
Quadriporteur: l'importance de différencier ceux de la RAMQ et des commerçants
Déclaration du maire Yvon Deshaies de Louiseville
Quadriporteur: l'importance de différencier ceux de la RAMQ et des commerçants
«Le but c'était de montrer au monde où en est la Chine en matière de défense»
Défilé militaire sans précédent à Pékin
«Le but c'était de montrer au monde où en est la Chine en matière de défense»
Vol à l’étalage et crime organisé: une menace importante pour le commerce
Jusqu'à 20 % de la valeur annuelle des produits
Vol à l’étalage et crime organisé: une menace importante pour le commerce
Kennedy Jr. tente de défendre les licenciements de scientifiques devant le Sénat
Politique américaine
Kennedy Jr. tente de défendre les licenciements de scientifiques devant le Sénat
Northvolt: «Tout n'est pas gagné» -Clémence Pavic
200 millions $ récupérés par Québec
Northvolt: «Tout n'est pas gagné» -Clémence Pavic
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00