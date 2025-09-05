Pour prévenir les inondations

La mairesse Valérie Plante a récemment visité quelques rues éponges à Montréal, selon ce que souligne un reportage de La Presse vendredi.

Comment ce concept, dont l'objectif est de prévenir les inondations, fonctionne-t-il?

Écoutez Luc Ferrandez en discuter lors de sa chronique quotidienne au micro de Patrick Lagacé.