Politique municipale
Pour prévenir les inondations

Qu'est-ce qu'une rue éponge?

le 5 septembre 2025 09:28

Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

La mairesse Valérie Plante a récemment visité quelques rues éponges à Montréal, selon ce que souligne un reportage de La Presse vendredi.

Comment ce concept, dont l'objectif est de prévenir les inondations, fonctionne-t-il?

Écoutez Luc Ferrandez en discuter lors de sa chronique quotidienne au micro de Patrick Lagacé.

«Ça retient le maximum d'eau le temps que les égouts se vident après les grandes précipitations. Le sol est une éponge. Donc, si tu réussis à y emmagasiner beaucoup d'eau, c'est une grande chose.»

Luc Ferrandez

