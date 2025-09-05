Pour prévenir les inondations

La mairesse Valérie Plante a récemment visité quelques rues éponges à Montréal, selon ce que souligne un reportage de La Presse vendredi.
Comment ce concept, dont l'objectif est de prévenir les inondations, fonctionne-t-il?
Écoutez Luc Ferrandez en discuter lors de sa chronique quotidienne au micro de Patrick Lagacé.
«Ça retient le maximum d'eau le temps que les égouts se vident après les grandes précipitations. Le sol est une éponge. Donc, si tu réussis à y emmagasiner beaucoup d'eau, c'est une grande chose.»