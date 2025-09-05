Une vidéo qui fait sourire

La régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville à Lorraine a récemment procédé à l’Opération escargot, une démarche qui visait la prévention routière et la valorisation des bons comportements des automobilistes, notamment en zones scolaires.

Écoutez Frédéric Labelle revenir sur la participation des policiers Huard et Lacasse dans une vidéo humoristique diffusée sur Facebook, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La vidéo a suscité des réactions positives sur l'humour des policiers, mais a tout de même généré des railleries sur «profilage racial», même s'il était positif dans ce cas.

Autre sujet traité: