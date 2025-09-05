 Aller au contenu
Société
Une vidéo qui fait sourire

L'Opération escargot: une opération d'interpellations positive à Lorraine

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 septembre 2025 09:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
L'Opération escargot: une opération d'interpellations positive à Lorraine
Patrick Lagacé / Cogeco Média

La régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville à Lorraine a récemment procédé à l’Opération escargot, une démarche qui visait la prévention routière et la valorisation des bons comportements des automobilistes, notamment en zones scolaires.

Écoutez Frédéric Labelle revenir sur la participation des policiers Huard et Lacasse dans une vidéo humoristique diffusée sur Facebook, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La vidéo a suscité des réactions positives sur l'humour des policiers, mais a tout de même généré des railleries sur «profilage racial», même s'il était positif dans ce cas.

Autre sujet traité:

  • Une tendance de rentrée, une photo récente et de l'époque avec l'intelligence artificielle, initiée par Mathieu Roy.
