Société
Pour les passionnés d'aviation

L'événement Volaria: plusieurs spectacles aériens ce week-end à Mirabel

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 septembre 2025 08:52

Avec

Marc Brière
Patrick Lagacé
L'événement Volaria: plusieurs spectacles aériens ce week-end à Mirabel / UnPinky / Adobe Stock

Les amateurs d’aviation pourront se réunir à Mirabel ce week-end pour assister à l’événement Volaria, durant lequel auront lieu plusieurs spectacles aériens.

Écoutez le chroniqueur Marc Brière aborder sa passion pour l'aviation avec le pilote de haute voltige, Luc Martineau, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

On explique qu'on retrouve aussi des compétitions de voltige aérienne au Canada et aux États-Unis, les figures acrobatiques et les marges de sécurité, en plus de l’entraînement intensif qui est nécessaire pour de telles compétitions.

