Politique municipale
Déclaration du maire Yvon Deshaies de Louiseville

Quadriporteur: l'importance de différencier ceux de la RAMQ et des commerçants

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 septembre 2025 08:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Quadriporteur: l'importance de différencier ceux de la RAMQ et des commerçants
Le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, a choqué des gens cette semaine, en voulant interdire les triporteurs et les quadriporteurs sur son territoire.

Écoutez la cofondatrice et consultante principale pour le Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ), Linda Gauthier, aborder la déclaration du maire, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle tient à apporter des nuances en distinguant les aides à la mobilité délivrées par la RAMQ, limitées à 10 km/h, des modèles commerciaux plus rapides.

Elle propose d'ailleurs un système de vignettes pour éviter la stigmatisation des personnes handicapées.

