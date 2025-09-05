 Aller au contenu
Politique internationale
Défilé militaire sans précédent à Pékin

«Le but c'était de montrer au monde où en est la Chine en matière de défense»

le 5 septembre 2025 08:17

Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Un défilé militaire d’une ampleur sans précédent dans le monde, s'est tenu mercredi à Pékin devant plusieurs leaders autocratiques de la planète, dont Vladimir Poutine et Kim Jong-un.

Écoutez Jean-François Lépine, correspondant en Israël de 1988 à 1990 et ancien directeur de l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à la Chaire Raoul-Dandurand, discuter de cet événement qui a fasciné la planète médiatique, vendredi, à l'émission de Patrick Lagacé.

«C'est extrêmement symbolique et c'est grandiose. On avait l'impression justement d'un retour aux grandes années de l'ère maoïste, avec une organisation plus moderne et beaucoup plus performante. Je n'ose pas imaginer combien de jours ces soldats ont répété pour cette démonstration de force qui n'avait qu'un seul but: montrer au monde où en est la Chine en matière de défense.»

Jean-François Lépine

