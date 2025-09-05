Défilé militaire sans précédent à Pékin

Un défilé militaire d’une ampleur sans précédent dans le monde, s'est tenu mercredi à Pékin devant plusieurs leaders autocratiques de la planète, dont Vladimir Poutine et Kim Jong-un.

Écoutez Jean-François Lépine, correspondant en Israël de 1988 à 1990 et ancien directeur de l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à la Chaire Raoul-Dandurand, discuter de cet événement qui a fasciné la planète médiatique, vendredi, à l'émission de Patrick Lagacé.