Le crime organisé est la plus importante menace qui guette les commerces. C’est un constat qui provient d’une étude réalisée par le Conseil canadien du commerce de détail.

Écoutez le président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail, Michel Rochette, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique que le crime organisé cible de plus en plus les commerces de détail, comme les épiceries, les bijouteries et les quincailleries pour du vol à l’étalage qui se retrouve facilité par les plateformes numériques de revente comme Marketplace.

Il souligne le manque d’action policière, l’interdiction de la reconnaissance faciale des contrevenants au Québec, de même que des pertes pouvant atteindre jusqu'à 20 % de la valeur annuelle des produits en magasin.

Il en profite pour appeler le gouvernement à renforcer les capacités des détaillants et des forces de l’ordre à répondre à cette menace croissante pour les commerçants.