Le secrétaire à la Santé de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., a défendu jeudi devant le Sénat américain, ses licenciements de scientifiques, dont la directrice des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).
Écoutez Guillaume Lavoie, membre associé de la Chaire Raoul-Dandurand et spécialiste de la politique américaine, aborder le sujet vendredi, au micro de Patrick Lagacé.
«Mais la raison pour laquelle il était là, c'est comme s’il s'était mal comporté, puis le Sénat lui demandait de s'expliquer. Le Sénat est furax, mais c'est le même Sénat qui avait confirmé sa nomination il n'y a pas si longtemps. Et c'est la preuve de l'influence extraordinaire de Trump dans l'histoire.»