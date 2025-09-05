 Aller au contenu
Politique internationale
Politique américaine

Kennedy Jr. tente de défendre les licenciements de scientifiques devant le Sénat

par 98.5

0:00
9:05

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 septembre 2025 07:47

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Kennedy Jr. tente de défendre les licenciements de scientifiques devant le Sénat
Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., comparaît devant la commission des finances du Sénat, sur Capitol Hill à Washington, le jeudi 4 septembre 2025. / Mark Schiefelbein | The Associated Press

Le secrétaire à la Santé de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., a défendu jeudi devant le Sénat américain, ses licenciements de scientifiques, dont la directrice des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). 

Écoutez Guillaume Lavoie, membre associé de la Chaire Raoul-Dandurand et spécialiste de la politique américaine, aborder le sujet vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

«Mais la raison pour laquelle il était là, c'est comme s’il s'était mal comporté, puis le Sénat lui demandait de s'expliquer. Le Sénat est furax, mais c'est le même Sénat qui avait confirmé sa nomination il n'y a pas si longtemps. Et c'est la preuve de l'influence extraordinaire de Trump dans l'histoire.»

Guillaume Lavoie

