200 millions $ récupérés par Québec

Le gouvernement Legault a déjà pu récupérer 200 millions $ qui avaient été investis dans Northvolt, selon ce qu'a annoncé La Presse vendredi.
Écoutez la chroniqueuse économique Clémence Pavic aborder le sujet au micro de Patrick Lagacé.
«Première étape de franchie, sauf que tout n'est pas gagné. Le gouvernement avait le contrôle des comptes de Northvolt depuis avril et on a été en mesure de les saisir grâce aux garanties qu'on a sur le prêt. Vers 12h30, il va y avoir une audition devant la Cour supérieure du Québec pour demander au tribunal de placer l'entité québécoise de Northvolt à l'abri de ses créanciers. Ce qu'on va surveiller, c'est si on va être capable d'aller chercher le 60 millions restants et ce qui va arriver avec le terrain.»