À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, vendredi matin, Patrick Lagacé aborde les orages intenses qui ont frappé la région de Montréal, alors que plusieurs foyers se retrouvent sans électricité dans la région. Il en discute avec le porte-parole d’Hydro-Québec, Pascal Poinlane.

En début de matinée, 42 500 abonnés se retrouvent sans électricité, alors que se sont près de 71 000 abonnés qui ont perdu le courant autour de 19h jeudi soir selon les dires du porte-parole.

