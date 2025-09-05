À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, vendredi matin, Patrick Lagacé aborde les orages intenses qui ont frappé la région de Montréal, alors que plusieurs foyers se retrouvent sans électricité dans la région. Il en discute avec le porte-parole d’Hydro-Québec, Pascal Poinlane.
En début de matinée, 42 500 abonnés se retrouvent sans électricité, alors que se sont près de 71 000 abonnés qui ont perdu le courant autour de 19h jeudi soir selon les dires du porte-parole.
Autres sujets traités:
- Andrée Laforest démissionne et va se présenter à la mairie de Saguenay;
- Pierre Dufour fait une sortie contre son parti;
- Santé: 25 lits flambant neufs ont été fermés à l'hôpital Anna Laberge à cause du manque de personnel selon le Journal de Montréal;
- Du plomb dans l'aile pour le «Dossier santé numérique» selon La Presse;
- Québec récupère les 200 millions qui étaient dans les comptes de Northvolt;
- Baisse des inscriptions et des demandes d'inscription des étudiants étrangers au Québec;
- Conflit entre le gouvernement du Québec et la magistrature;
- Voitures électriques: Mark Carney repoussera l'échéance pour les constructeurs;
- États-Unis: Robert Kennedy Jr. passe la hache dans la santé publique américaine;
- Donald Trump pourrait renommer le ministère de la Défense pour qu'il devienne le ministère de la Guerre;
- Bingo: une RPA de Lévis organisait des bingos au coût de deux dollars, mais la Régie des alcools et des courses et des Jeux a fait une plainte contre l'établissement. Un dossier des Coops de l'information.