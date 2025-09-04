Crosby, les Villeneuve, RDS, les Canadiens...

Pierre Houde, voix emblématique des Canadiens de Montréal au Réseau des sports (RDS) et des Grands Prix de Formule 1, célèbre ses 50 ans de carrière, débutée le 30 août 1975 à la station radiophonique CKAC.

Écoutez Pierre Houde se souvenir de ses débuts et d'une foule de grands moments au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés