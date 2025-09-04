Crosby, les Villeneuve, RDS, les Canadiens...

Pierre Houde, voix emblématique des Canadiens de Montréal au Réseau des sports (RDS) et des Grands Prix de Formule 1, célèbre ses 50 ans de carrière, débutée le 30 août 1975 à la station radiophonique CKAC.
Écoutez Pierre Houde se souvenir de ses débuts et d'une foule de grands moments au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Ses débuts à CKAC en 1975, un soir que les Expos jouaient à San Diego;
- Ses liens indéfectibles avec certains collègues de longue date;
- Il fut directeur du GP du Canada en 1985 et 1986;
- Les défis du Réseau des sports à ses débuts en 1989;
- Deux moments mémorables: le but en or de Sidney Crosby aux Jeux olympiques de Vancouver, en 2010, et le couronnement comme champion monde en Formule 1 de Jacques Villeneuve, en 1997;
- Peut-on se détacher de son sujet, de ses équipes sportives?
- Les hauts, les bas et la reconstruction des Canadiens;
- L'importance de conserver sa rigueur en toute occasion;
- Sa passion pour la NFL et les Packers de Green Bay.