Les deux Mondiaux à Québec

Mario Cecchini entreprend une nouvelle saison à la tête de la LHJMQ en qualité de président.
Écoutez Mario Cecchini parler de cette nouvelle saison et des deux championnats mondiaux à venir au Québec au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Des jeunes comme Alexis Joseph, Zach Arsenault et Thomas Charbonneau auront peut-être l'occasion de disputer le Mondial junior chez eux, à 19 ans, en 2029;
- Un nouveau souffle pour notre sport national;
- La croissance des inscriptions féminines: «Marie-Philip Poulin a fait rêver un paquet de monde»;
- Les deux championnats à venir au Québec: «Tout le crédit revient à l'équipe de Gestev»
- Les inscriptions sont à la hausse
- Comment appliquer le règlement sur les joueurs de 19 ans - avec l'état-major de la LNH?
- Des équipes à venir aux États-Unis pour la LHJMQ?
Source: Mario Cecchini et Mario Langlois/Cogeco media