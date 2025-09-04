Les deux Mondiaux à Québec

 Aller au contenu
Hockey
par 98.5 Sports

0:00
16:36

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 4 septembre 2025 19:33

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Tout le crédit revient à l'équipe de Gestev» -Mario Cecchini
Martin Tremblay, de Gestev, le ministre Jonathan Julien le maire de Québec, Bruno Marchand. / PC/Jacques Boissinot

Mario Cecchini entreprend une nouvelle saison à la tête de la LHJMQ en qualité de président.

Écoutez Mario Cecchini parler de cette nouvelle saison et des deux championnats mondiaux à venir au Québec au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Des jeunes comme Alexis Joseph, Zach Arsenault et Thomas Charbonneau auront peut-être l'occasion de disputer le Mondial junior chez eux, à 19 ans, en 2029;
  • Un nouveau souffle pour notre sport national;
  • La croissance des inscriptions féminines: «Marie-Philip Poulin a fait rêver un paquet de monde»;
  • Les deux championnats à venir au Québec: «Tout le crédit revient à l'équipe de Gestev»
  • Les inscriptions sont à la hausse
  • Comment appliquer le règlement sur les joueurs de 19 ans - avec l'état-major de la LNH?
  • Des équipes à venir aux États-Unis pour la LHJMQ?
Mario Cecchini et Mario Langlois/Cogeco media

Source: Mario Cecchini et Mario Langlois/Cogeco media

