Une écriture adaptée aux changements politiques

La série télévisuelle d'Éric Bruneau et de Kim Lévesque-Lizotte, Avant le crash, revient sur nos écrans pour une troisième et dernière saison.

Écoutez le comédien et scénariste Éric Bruneau aborder la conception de cette dernière saison et ce qui a motivé la création de cette fiction, jeudi matin, en compagnie de Catherine Brisson, à l'émission de Patrick Lagacé.

Inspirée de l'actualité, l'histoire des personnages principaux, désormais quadragénaires, qui sont confrontés à leurs failles et ambitions.

Il explique l'écriture de la série s'est adaptée aux changements politiques récents.

L'auteur et comédien aborde aussi son absence des réseaux sociaux, lui qui y voit un moyen de préserver son équilibre et sa santé mentale.