Botté d'envoi dans la NFL jeudi soir

Les Eagles de Saquon Barklet et Jalen Hurts pourront-ils remporter un deuxième Super Bowl de suite?
Écoutez l'analyste football Bruno Heppell mettre la table pour le début de saison dans la NFL, jeudi, avec le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque à Lagacé le matin.
«Je fais partie de ceux qui voient les Eagles capables de répéter, capables de se rendre au Super Bowl, de finir champions de section encore une fois, parce qu'ils n'ont pas vraiment de faiblesses. Saquon Barkley a couru pour 2000 verges l'an passé. Ils ont un excellent quart-arrière, puis une défense remplie de jeunes talents. C'est vraiment une belle équipe.»