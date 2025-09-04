Botté d'envoi dans la NFL jeudi soir

«Je fais partie de ceux qui voient les Eagles capables de répéter, capables de se rendre au Super Bowl, de finir champions de section encore une fois, parce qu'ils n'ont pas vraiment de faiblesses. Saquon Barkley a couru pour 2000 verges l'an passé. Ils ont un excellent quart-arrière, puis une défense remplie de jeunes talents. C'est vraiment une belle équipe.»