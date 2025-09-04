 Aller au contenu
Politique internationale
Montée de la réticence vaccinale

Fin des obligations de vaccin pour les enfants d’âge scolaire en Floride

Lagacé le matin

le 4 septembre 2025 08:40

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Fin des obligations de vaccin pour les enfants d'âge scolaire en Floride
La Floride prévoit mettre fin aux obligations de vaccin pour les enfants d’âge scolaire. / didesign / Adobe Stock

Aux États-Unis, l’État de la Floride prévoit mettre fin aux obligations de vaccin pour les enfants d’âge scolaire.

Pendant ce temps, plus de mille employés du ministère de la Santé, actuels et anciens, ont signé une lettre exigeant la démission du secrétaire Robert F. Kennedy Jr. 

Selon CNN, ces employés affirment que le leadership de Kennedy a mis en danger la santé de tous les Américains. Ils citent en exemple la nomination d'idéologues politiques à des postes influents dans la politique vaccinale et l'annulation des autorisations d'utilisation d'urgence des vaccins contre la Covid-19.

La lettre exhorte également le président et le Congrès à nommer un nouveau secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, dont les qualifications et l'expérience garantissent que la politique de santé s'appuie sur des données scientifiques indépendantes et impartiales.

Écoutez le microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif à Montréal, Karl Weiss, aborder la montée de la réticence vaccinale, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il rappelle l'origine européenne du mouvement anti-vaccin, l'impact historique de la vaccination sur l'espérance de vie, en plus de souligner que malgré la polarisation idéologique, la majorité des parents américains continuent avec raison de faire vacciner leurs enfants.

