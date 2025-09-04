 Aller au contenu
Société
Journée de deuil national au Portugal

Déraillement d'un funiculaire à Lisbonne: un Canadien parmi les victimes

Lagacé le matin

le 4 septembre 2025 08:40

Patrick Lagacé
Déraillement d'un funiculaire à Lisbonne: un Canadien parmi les victimes
Au moins 16 morts et 21 blessés dans le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne, au Portugal / Armando Franca / The Associated Press

Au Portugal, le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne a fait au moins 17 morts et 21 blessés, dont un Canadien.

Le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, a déploré cette tragédie, décrétant une journée de deuil national.

Le funiculaire, qui pouvait contenir jusqu'à 43 passagers, a été complètement détruit en s'écrasant contre un immeuble.

Il s'agit de l'une des attractions touristiques les plus populaires de la capitale portugaise.

Écoutez la correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy, aborder cet accident tragique, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle souligne que l’accident, survenu sur une pente de 250 mètres, a choqué la population, car le funiculaire est un symbole de la ville et un incident aussi grave ne s’était jamais produit auparavant.

RECTIFICATIF

Le premier ministre Luis Montenegro a indiqué que l'accident aurait fait 16 morts et cinq blessés graves, selon un bilan revu à la baisse.

