Journée de deuil national au Portugal

Au Portugal, le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne a fait au moins 17 morts et 21 blessés, dont un Canadien.

Le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, a déploré cette tragédie, décrétant une journée de deuil national.

Le funiculaire, qui pouvait contenir jusqu'à 43 passagers, a été complètement détruit en s'écrasant contre un immeuble.

Il s'agit de l'une des attractions touristiques les plus populaires de la capitale portugaise.

Écoutez la correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy, aborder cet accident tragique, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle souligne que l’accident, survenu sur une pente de 250 mètres, a choqué la population, car le funiculaire est un symbole de la ville et un incident aussi grave ne s’était jamais produit auparavant.

RECTIFICATIF

Le premier ministre Luis Montenegro a indiqué que l'accident aurait fait 16 morts et cinq blessés graves, selon un bilan revu à la baisse.