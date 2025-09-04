Un défenseur de notre culture

Le sociologue québécois Guy Rocher est décédé à l’âge de 101 ans.

Celui qui a été professeur de sociologie pendant un demi-siècle à l'Université de Montréal est considéré comme un acteur clé de la Révolution tranquille.

Il a également pris part à la Commission Parent, qui a mené à la création du ministère de l'Éducation dans les années 1960.

Guy Rocher a fait sa marque pour ses nombreuses contributions à la société québécoise, en éducation, dans la défense de la langue, de la culture québécoise et de la laïcité.

Écoutez le journaliste, ancien ministre du Parti québécois et biographe de Guy Rocher, Pierre Duchesne, qui parle de l'impact de cet homme sur le Québec, à l'émission de Patrick Lagacé.