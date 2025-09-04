 Aller au contenu
Politique provinciale
Des versions contradictoires

Qui dit la vérité à Commission Gallant: Denis Marsolais ou Yves Ouellet?

par 98.5

0:00
4:50

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 septembre 2025 08:15

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Qui dit la vérité à Commission Gallant: Denis Marsolais ou Yves Ouellet?
Le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville / Cogeco Média

Un autre témoin à la Commission Gallant contredit les propos tenus par l'ancien PDG de la SAAQ, Denis Marsolais, qui prétendait avoir clairement parlé des dépassements de coûts lors d'une rencontre tenue en septembre 2022.

Cette fois, il s'agit de l'ex-secrétaire général du gouvernement Yves Ouellet.

Écoutez notre journaliste Philippe Bonneville revenir sur les propos de l'ex-secrétaire général qui soutient que Denis Marsolais n'a pas dit la vérité.

L’ex-secrétaire général du gouvernement, un proche de François Legault, a nié avoir été informé des dépassements de coûts de 222 millions de dollars liés au projet de transformation numérique, contredisant ainsi le témoignage sous serment de Marsolais.

Dans ce segment, Philippe Bonneville traite aussi du témoignage de Christian Langlois, employé de la SAAQ, qui a laissé entendre que le recours à des informaticiens en Inde, peu familiers avec la société d'État, a contribué aux échecs du projet.

