À la suite du rapport de la coroner

Dans son rapport déposé mercredi, la coroner Géhane Kamel décrit comment tout le système a échoué dans le cas de la petite fillette de Granby: la DPJ, les policiers, ainsi que les réseaux de l’éducation et de la santé.

Écoutez Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, qui commente le rapport à l’émission de Patrick Lagacé.