À la suite du rapport de la coroner

Fillette de Granby: «Il faut agir en amont de la DPJ» -Lionel Carmant

par 98.5

0:00
10:02

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 septembre 2025 08:10

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Fillette de Granby: «Il faut agir en amont de la DPJ» -Lionel Carmant
Le ministre des Services socieux, Lionel Carmant / La Presse Canadienne

Dans son rapport déposé mercredi, la coroner Géhane Kamel décrit comment tout le système a échoué dans le cas de la petite fillette de Granby: la DPJ, les policiers, ainsi que les réseaux de l’éducation et de la santé. 

Écoutez Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, qui commente le rapport à l’émission de Patrick Lagacé.

«J’ai appris des choses, oui. Je ne savais pas que tous ces autres acteurs avaient été impliqués, comme la pédopsychiatre et le médecin de famille. Et encore une fois, des drapeaux rouges auraient dû se lever, des interventions auraient pu être faites. Puis, ce qu'on apprend surtout, c'est ce manque de concertation, qu'il faut mettre en place. Les gens doivent parler plus des enfants qui sont en difficulté…» 

Le ministre Lionel Carmant

La charge de travail élevée des intervenants de la DPJ est également abordée lors de cette entrevue. 

Il est aussi question du manque de rétention des intervenants dans le milieu.

Selon le ministre, «il faut agir en amont de la DPJ», aussi.

