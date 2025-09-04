Explications de la chroniqueuse Marie-Eve Fournier

32 millions d’appels par année, à l’Agence du revenu du Canada, c’est énorme. Et le problème est peut-être là, plutôt que dans le manque d’employés. Pourquoi les Canadiens appellent-ils autant cette agence?
Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier discuter avec l’animateur Patrick Lagacé de son article publié dans La Presse titré Ratés du fisc: vos questions et vos suggestions.
«On parle de 200 000 à 300 000 appels par jour., comparativement à 100 000 les années d’avant. C’est beaucoup. Une des raisons qui peut expliquer ça, ce sont les problèmes informatiques.»
Autres sujets abordés
- Les hôtels du Québec tirent la sonnette d’alarme: les nouvelles règles concernant l’immigration - qui limitent leur accès à de la main-d'œuvre étrangère - mettent leur industrie en péril.
- Le ministre canadien des Finances va déposer son budget en octobre: le premier ministre Mark Carney nous prévient déjà qu’il faut s’attendre à de l’austérité…