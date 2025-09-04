 Aller au contenu
Économie
Explications de la chroniqueuse Marie-Eve Fournier

Pourquoi les gens appellent-ils autant l’Agence du revenu du Canada?

par 98.5

0:00
7:06

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 septembre 2025 07:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Pourquoi les gens appellent-ils autant l’Agence du revenu du Canada?
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

32 millions d’appels par année, à l’Agence du revenu du Canada, c’est énorme. Et le problème est peut-être là, plutôt que dans le manque d’employés. Pourquoi les Canadiens appellent-ils autant cette agence?

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier discuter avec l’animateur Patrick Lagacé de son article publié dans La Presse titré Ratés du fisc: vos questions et vos suggestions.

«On parle de 200 000 à 300 000 appels par jour., comparativement à 100 000 les années d’avant. C’est beaucoup. Une des raisons qui peut expliquer ça, ce sont les problèmes informatiques.»

Marie-Eve Fournier

Autres sujets abordés

  • Les hôtels du Québec tirent la sonnette d’alarme: les nouvelles règles concernant l’immigration - qui limitent leur accès à de la main-d'œuvre étrangère - mettent leur industrie en péril. 
  • Le ministre canadien des Finances va déposer son budget en octobre: le premier ministre Mark Carney nous prévient déjà qu’il faut s’attendre à de l’austérité…
