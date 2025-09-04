Un nouvel agenda législatif

Relance de son gouvernement: notre journaliste Louis Lacroix a appris que le premier ministre François Legault va reporter un caucus prévu les 9 et 10 septembre, afin d'annoncer son remaniement ministériel.

Louis Lacroix aussi que le retour en chambre va être retardé. Il y aura une prorogation du Parlement qui sera annoncée par François Legault.

Ainsi, la session parlementaire prendra son envol le 30 septembre plutôt que le 16 septembre, comme prévu. La véritable rentrée parlementaire aura donc lieu à la fin du mois.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix aborder le nouvel agenda législatif, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

