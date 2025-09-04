Son parcours est fort inspirant

À 14 ans, marcher représentait un défi presque insurmontable pour Christophe Paré. En 2021, après des embûches importantes dans le système de santé à cause de la pandémie, il a finalement été opéré avec succès.

Deux ans plus tard, il accomplissait un exploit remarquable: obtenir une place au sein d’une équipe d’étoiles montantes du basketball québécois.

Aujourd’hui, le garçon de six pieds onze pouces excelle à l’école et aspire à devenir un joueur professionnel de basketball. Et la belle histoire n’est pas terminée…

Récemment, il a tourné une publicité aux côtés de la vedette de la NBA, le Montréalais Luguentz Dort.

Les membres de l’’équipe du tournage ont décidé de réaliser un making of de la publicité. Le rendu final a été publié sur les réseaux sociaux ce jeudi.

Écoutez le chroniqueur du Web, Frédéric Labelle, qui s’est entretenu avec des membres de l’entourage de Christophe.