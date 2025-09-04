Il a défait l'Australien Alex De Minaur

Aux Internationaux de tennis des États-Unis, mercredi, Félix Auger-Aliassime s'est qualifié pour la demi-finale de l'Omnium des États-Unis.
Le Québécois a eu le meilleur sur l'Australien Alex De Minaur en quatre manches, dans un match qui a duré plus de quatre heures.
Auger-Aliassime a eu besoin du bris d'égalité à deux reprises pour l'emporter. Il est maintenant assuré d'empocher au moins 1,2 millions de dollars.
Vendredi il affrontera Jannik Sinner, qui a battu Lorenzo Musetti mercredi soir.
Autres sujets traités:
- Québec accueillera le Mondial junior de hockey en 2029;
- Début de la saison dans la NFL.