Qualifié pour les demi-finales à New York

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Les Blue Jays gagnent encore à coups de circuits;
- Félix Auger-Aliassime atteint la demi-finale des Internationaux de tennis des États-Unis;
- Les Alouettes de Montréal espèrent le retour de six joueurs clés pour le match contre les Tiger-Cats de Hamilton, samedi;
- La LNH prévoit un calendrier de 84 matchs dès 2026-2027;
- Le club-école des Nets de Brooklyn jouera quatre matchs à la Place Bell de Laval durant l'hiver