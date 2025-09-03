 Aller au contenu
Sports
Qualifié pour les demi-finales à New York

«Une incroyable journée pour Félix»

par 98.5 Sports

0:00
10:57

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 3 septembre 2025 22:30

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
«Une incroyable journée pour Félix»
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Les Blue Jays gagnent encore à coups de circuits;
  • Félix Auger-Aliassime atteint la demi-finale des Internationaux de tennis des États-Unis;
  • Les Alouettes de Montréal espèrent le retour de six joueurs clés pour le match contre les Tiger-Cats de Hamilton, samedi;
  • La LNH prévoit un calendrier de 84 matchs dès 2026-2027;
  • Le club-école des Nets de Brooklyn jouera quatre matchs à la Place Bell de Laval durant l'hiver
