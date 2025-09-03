Saison 2025 de la NFL

La saison de la NFL débute jeudi soir avec un match mettant aux prises les champions en titre du Super Bowl, les Eagles de Philadelphie, et les Cowboys de Dallas.
Écoutez l'analyste de football Bruno Heppell de RDS mettre la table pour le début de saison de la NFL en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Eagles vont-ils répéter et conserver leur titre?
- L'année de Lamar Jackson ou l'année de Lamar Jackson?
- Doit-on écarter les Chiefs de Kansas City de l'équation Super Bowl?
- Les Cowboys ont-ils une chance de faire mentir leurs détracteurs?
- Micah Parsons avec les Packers: les nouveaux favoris de la division Nord de l'Association nationale?
- Les Lions sont l'équipe la plus talentueuse
- Les Patriots, l'équipe la plus améliorée
- Aaron Rodgers et les Steelers? Ça va marcher?
- Quelle équipe non classée l'an dernier revient en séries cette année?