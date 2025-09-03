Mitch Marner avec les Golden Knights

Après neuf saisons avec les Maple Leafs de Toronto et 741 points en 657 matchs, Mitch Marner sera désormais membre des Golden Knights de Las Vegas.

Écoutez l'entraîneur adjoint des Golden Knights Dominique Ducharme parler de l'arrivée de Mitch Marner avec son équipe au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Ducharme connaît bien Marner qu'il a côtoyé dans le passé.