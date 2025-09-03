Mitch Marner avec les Golden Knights

Après neuf saisons avec les Maple Leafs de Toronto et 741 points en 657 matchs, Mitch Marner sera désormais membre des Golden Knights de Las Vegas.
Écoutez l'entraîneur adjoint des Golden Knights Dominique Ducharme parler de l'arrivée de Mitch Marner avec son équipe au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Ducharme connaît bien Marner qu'il a côtoyé dans le passé.
«Je le connais bien, parce que mon premier championnat mondial junior quand j'étais adjoint, Mitch faisait partie de l'équipe. On est content de l'avoir. C'est un des meilleurs attaquants de la Ligue nationale. On connaît son offensive, on connaît sa vision, mais c'est un joueur qui peut être sous-évalué défensivement. Il joue bien en désavantage numérique et il est intelligent avec la rondelle. Il va bien cadrer dans notre équipe et on est bien content de l'avoir.»
«Toutes les équipes, toutes les équipes le prendraient. Il faut voir la chimie qui va se développer avec Jack Eichel. C'est sûrement des expériences qu'on va faire dans les premières semaines, et puis on va voir comment ça va se dérouler.»