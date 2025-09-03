L'approche mature de Jacob Fowler

C'est le retour de José Théodore aux Amateurs de sports en compagnie de Mario Langlois et ça commence en force.
L'ancien gardien des Canadiens nous propose une foule d'anecdotes en cette première présence de la saison avant de causer hockey, bien évidemment.
Écoutez José Thédore en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets et anecdotes au menu
- José Theodore nous parle de sa rencontre avec la vedette de basketball Charles Barkley à un souper des recrues.
- Théo et sa femme ont aussi aussi rencontré LeBron James: «On est tous les deux MVP», je lui ai dit. Il a été incroyable.»
- Ses rencontres avec Bobby Orr
- «J'étais fier d'être un joueur de hockey»
- «Jacob Fowler m'a bien impressionné. Il a une mentalité de numéro 1»