L'approche mature de Jacob Fowler

C'est le retour de José Théodore aux Amateurs de sports en compagnie de Mario Langlois et ça commence en force.

L'ancien gardien des Canadiens nous propose une foule d'anecdotes en cette première présence de la saison avant de causer hockey, bien évidemment.

Écoutez José Thédore en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets et anecdotes au menu