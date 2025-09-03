En demi-finales au US Open

Le parcours de Félix Auger-Aliassime se poursuit aux Internationaux de tennis des États-Unis.

Le Québécois a vaincu l'Australien Alex de Minaur en quatre manches de 4-6, 7-6 (7), 7-5 et 7-6 (4), mercredi, afin de se qualifier pour les demi-finales du simple masculin des internationaux de tennis des États-Unis.

Écoutez le spécialiste du tennis Hugues Léger commenter le triomphe de Félix Auger-Aliassime au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Ce dernier voit plusieurs points positifs qui militent en faveur d'Auger-Aliassime.