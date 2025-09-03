En demi-finales au US Open

Le parcours de Félix Auger-Aliassime se poursuit aux Internationaux de tennis des États-Unis.
Le Québécois a vaincu l'Australien Alex de Minaur en quatre manches de 4-6, 7-6 (7), 7-5 et 7-6 (4), mercredi, afin de se qualifier pour les demi-finales du simple masculin des internationaux de tennis des États-Unis.
Écoutez le spécialiste du tennis Hugues Léger commenter le triomphe de Félix Auger-Aliassime au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Ce dernier voit plusieurs points positifs qui militent en faveur d'Auger-Aliassime.
«Félix démontre que, mentalement, il peut aller jusqu'au bout. Il peut tenir le coup. Puis, même si son tennis n'est pas parfait... Il a fait beaucoup de fautes directes en coup droit durant durant le premier set, ce qui était un peu inquiétant, mais il peut quand même trouver une façon de gagner, puis ça, c'est très bon signe.»
Les autres éléments discutés
- «Félix y croit»;
- Je pense que Félix relance sa carrière»;
- Le Québécois est assuré d'une bourse de 1,2 million $;
- Il pointe desormais au 13e rang du classement mondial.