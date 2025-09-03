 Aller au contenu
Politique provinciale
Des camionneurs veulent bloquer des ponts

«Qu’on dérange le gouvernement, ça va. Mais la population?» -Marc Cadieux

par 98.5

0:00
9:58

Entendu dans

La commission

le 3 septembre 2025 13:48

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Qu’on dérange le gouvernement, ça va. Mais la population?» -Marc Cadieux
Les camionneurs du Québec envisage de faire pression pour qu'il agisse face au fléau des camionneurs illégaux. / Lukas Gojda/Adobe Stock

Un groupe menace de bloquer l’entrée des ponts dès le 22 septembre afin de protester contre le laxisme du gouvernement face aux camionneurs illégaux.

De nombreux accidents impliquant des poids lourds sont survenus au cours des dernières semaines, mettant en lumière la présence croissante de chauffeurs ayant obtenu leur permis de manière illégale.

Bien qu’il soit solidaire des revendications des chauffeurs, Marc Cadieux, président-directeur général de l’Association du camionnage du Québec, exprime des réserves quant au blocage proposé par certains.

Écoutez Marc Cadieux discuter des enjeux touchant les camionneurs et donner son point de vue sur un éventuel blocage des ponts.

«Qu’on dérange le gouvernement, ça va. Mais qu’on dérange la population pour des revendications sur lesquelles elle n’a aucune influence, aucun pouvoir de faire pression ou d’exercer un lobby, oui, là-dessus, je remets cette position en question.»

Marc Cadieux

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Commission Gallant: «Quelqu’un ne donne pas la bonne version des faits»
Le Québec maintenant
Commission Gallant: «Quelqu’un ne donne pas la bonne version des faits»
0:00
5:54
La CAQ plafonne à moins de 20% d’intentions de vote
La commission
La CAQ plafonne à moins de 20% d’intentions de vote
0:00
3:52

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La Route verte du Québec célèbre son trentième anniversaire d'existence
5000 km de voies cyclables
La Route verte du Québec célèbre son trentième anniversaire d'existence
Les détails de la crise interne qui sévit chez les employés de Revenu Canada
Suppressions de postes, dépressions et absentéisme
Les détails de la crise interne qui sévit chez les employés de Revenu Canada
Plus de 500 entreprises ne respectent toujours pas la nouvelle Loi 101
En vigueur depuis le 1er juin
Plus de 500 entreprises ne respectent toujours pas la nouvelle Loi 101
Les milliardaires pullulent aux États-Unis
Forte augmentation depuis 2020
Les milliardaires pullulent aux États-Unis
Bruno Marchand n’accordera plus d’entrevues à Radio X d'ici les élections
Jugeant ce média malhonnête
Bruno Marchand n’accordera plus d’entrevues à Radio X d'ici les élections
«La demande n'est pas connectée avec la réalité entrepreneuriale au Québec»
Abolition du programme des travailleurs étrangers
«La demande n'est pas connectée avec la réalité entrepreneuriale au Québec»
L’Angleterre interdit les boissons énergisantes pour les moins de 16 ans
Trop de caféine et de sucre
L’Angleterre interdit les boissons énergisantes pour les moins de 16 ans
Commission Gallant: Denis Marsolais n'a pas dit la vérité selon Yves Ouellet
Un autre témoignage contredit l'ex-PDG de la SAAQ
Commission Gallant: Denis Marsolais n'a pas dit la vérité selon Yves Ouellet
Fillette de Granby: 12 recommandations pour la sécurité des enfants
Rapport de la coroner Géhane Kamel
Fillette de Granby: 12 recommandations pour la sécurité des enfants
La CAQ plafonne à moins de 20% d’intentions de vote
La commission
La CAQ plafonne à moins de 20% d’intentions de vote
Un budget fédéral marqué au fer rouge par l'austérité
Une compression de 15% des dépenses
Un budget fédéral marqué au fer rouge par l'austérité
Les mini-carottes du Québec sont prêtes à être commercialisées
La bonne nouvelle du jour
Les mini-carottes du Québec sont prêtes à être commercialisées
«Certains s'expriment avec des slogans, des bannières, d'autres en priant»
Monseigneur Christian Lépine prend position
«Certains s'expriment avec des slogans, des bannières, d'autres en priant»
«Nos entrepreneurs sont dans une pression complètement insoutenable»
Droits de douane de 35 % sur le bois d’œuvre d'ici
«Nos entrepreneurs sont dans une pression complètement insoutenable»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30