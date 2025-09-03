Des camionneurs veulent bloquer des ponts

Un groupe menace de bloquer l’entrée des ponts dès le 22 septembre afin de protester contre le laxisme du gouvernement face aux camionneurs illégaux.

De nombreux accidents impliquant des poids lourds sont survenus au cours des dernières semaines, mettant en lumière la présence croissante de chauffeurs ayant obtenu leur permis de manière illégale.

Bien qu’il soit solidaire des revendications des chauffeurs, Marc Cadieux, président-directeur général de l’Association du camionnage du Québec, exprime des réserves quant au blocage proposé par certains.

Écoutez Marc Cadieux discuter des enjeux touchant les camionneurs et donner son point de vue sur un éventuel blocage des ponts.