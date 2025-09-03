Alors que le projet de Northvolt est maintenant officiellement qualifié d'échec et que le gouvernement tente de récupérer quelques-unes des sommes investies dans le projet qui ne verra finalement jamais le jour, sommes-nous trop critiques envers la CAQ?

Écoutez le chroniqueur et entrepreneur Nicolas Duvernois discuter de l'échec du projet Northvolt à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il analyse ainsi l’échec du projet, qui a entraîné la perte de 510 millions de dollars publics et 200 millions de la Caisse de dépôt et souligne l’absence de main-d’œuvre, le manque de moyens face à la concurrence internationale de la Chine, l'Allemagne et la Corée du Sud), de même que l’obsession gouvernementale pour la filière batterie, au détriment des PME.