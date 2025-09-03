 Aller au contenu
Musique
Après une pause de 10 ans

Un retour sur scène cet automne pour la chanteuse Marie-Chantal Toupin

le 3 septembre 2025 11:39

Marie-Eve Tremblay
Un retour sur scène cet automne pour la chanteuse Marie-Chantal Toupin
Un retour sur scène cet automne pour la chanteuse Marie-Chantal Toupin / Archives 2005 - Ian Barrett / La Presse Canadienne

La chanteuse québécoise Marie-Chantale Toupin revient sur scène après une pause de 10 ans marquée par l’anxiété, le deuil de sa mère et une expérience controversée à Big Brother Célébrités.

Écoutez celle qui a vendu plus de 500 000 albums revenir avec l'animatrice Marie-Eve Tremblay sur les sacrifices qu'elle a dû faire pour sa carrière, dont le choix de ne pas avoir d’enfants et la pause professionnelle qu'elle s'est imposée, mardi matin, à l'émission Radio textos.

Elle traite aussi de l’impact de ses chansons et revient sur trois épisodes d'agressions à la drogue du viol dont elle a été victime, dont une en Floride.

Son retour inclut des spectacles prévus à l’Espace St-Denis à Montréal les 25 et 26 septembre.

