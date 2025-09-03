 Aller au contenu
Société
Un documentaire signé Marwah Rizqy

Pourquoi les garçons réussissent moins bien que les filles à l'école?

par 98.5

0:00
15:31

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 septembre 2025 10:00

Avec

Patrick Lagacé
Pourquoi les garçons réussissent moins bien que les filles à l'école? / Karoline Boucher / La Presse Canadienne

Pourquoi les garçons réussissent moins bien que les filles à l'école? La députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, s'est penchée sur la question, lors de la réalisation de son documentaire L’écart silencieux.

Le documentaire présente plusieurs pistes de solutions qui pourraient aider à diminuer cet écart, notamment l’importance de la lecture dès le plus jeune âge, un facteur déterminant pour la réussite scolaire.

L'écart silencieux sera présenté dès le 4 septembre sur le site Savoir Média et à la télévision dès le 11 septembre.

Écoutez la députée de Saint-Laurent et cheffe de l’opposition officielle, Marwah Rizqy, discuter de son documentaire L'écart silencieux à l'émission de Patrick Lagacé. 

Elle explique ainsi qu'en moyenne, chaque année, 20 000 femmes de plus que les hommes obtiennent un certificat du cégep ou de l'université. 

