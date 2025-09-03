La société d'État change ses plans

Hydro-Québec a confirmé son projet de construire un poste électrique sur le site patrimonial de l'ancien Hôpital de la Miséricorde, sur le boulevard René-Lévesque à Montréal.
La société d'État écarte ainsi l'option d'ériger son poste de transformation à proximité de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui était hautement contestée.
Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez à propos du choix d'Hydro-Québec.
«Hydro-Québec a choisi d'écouter les gens. Je pense à Robert Laplante, d'Action nationale, Lise Bissonnette, l'ex-PDG de la Grande bibliothèque, Manon Massé [...] Hydro-Québec aurait pu dire: "Je fonce, je vais de l'avant." Hydro a plutôt reconnu cette intelligence collective-là, de pas mal d'acteurs. [...] C'est tout à son honneur.»