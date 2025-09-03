La société d'État change ses plans

Hydro-Québec a confirmé son projet de construire un poste électrique sur le site patrimonial de l'ancien Hôpital de la Miséricorde, sur le boulevard René-Lévesque à Montréal.

La société d'État écarte ainsi l'option d'ériger son poste de transformation à proximité de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui était hautement contestée.

