Des contribuables incapables d'avoir la ligne

Des contribuables se plaignent depuis plusieurs mois d'être incapables de joindre l’Agence de revenu du Canada (ARC) par téléphone.
Ottawa a annoncé avoir donné 100 jours à l'agence pour mettre en place un plan d'action et régler ses problèmes de délais.
Écoutez André Boulais, comptable professionnel agréé et auteur du livre Réduisez-vos impôts, commenter la situation à Lagacé le matin mercredi.
«Ça s'est beaucoup détérioré à l'Agence du revenu du Canada depuis la pandémie. Avant, on avait quand même de bonnes relations, c'était assez rapide. Contrairement à Revenu du Québec qui avait des délais et des réponses qui prenaient du temps. Là, c'est l'inverse...»