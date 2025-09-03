Des contribuables incapables d'avoir la ligne

Des contribuables se plaignent depuis plusieurs mois d'être incapables de joindre l’Agence de revenu du Canada (ARC) par téléphone.

Ottawa a annoncé avoir donné 100 jours à l'agence pour mettre en place un plan d'action et régler ses problèmes de délais.

Écoutez André Boulais, comptable professionnel agréé et auteur du livre Réduisez-vos impôts, commenter la situation à Lagacé le matin mercredi.