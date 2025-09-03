 Aller au contenu
Politique internationale
Vladimir Poutine et Kim Jong-un sont présents

Grand défilé militaire à Beijing: «C'est un pied de nez à Donald Trump»

par 98.5

0:00
7:33

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 septembre 2025 08:20

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Grand défilé militaire à Beijing: «C'est un pied de nez à Donald Trump»
Sur cette photo publiée par l'Agence de presse Xinhua, on voit le président chinois Xi Jinping, au centre, et des dirigeants étrangers, dont le président russe Vladimir Poutine, au centre gauche, et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, au centre droit, se dirigent vers la tribune de Tiananmen à Pékin, en Chine, mardi. / Shen Hong/Agence de presse Xinhua via AP

La Chine a commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec un grand défilé militaire. Pour l’occasion, le président chinois Xi Jinping a accueilli le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Écoutez Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, analyser cette parade militaire exceptionnelle à Beijing, où Xi Jinping a accueilli des dirigeants autocratiques. 

Selon notre invité, l’événement vise à la fois à défier le président américian Donald Trump et démontrer la puissance militaire chinoise. 

«C'est un groupe de leaders autocrates, le nouvel axe du mal, qui réunit la Corée du Nord, la Chine, la Russie, l'Iran. Ils font un pied de nez à Donald Trump. L'autre but est de réécrire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en disant que la Chine a contribué beaucoup, de même que la Russie. La Chine voulait aussi montrer son arsenal militaire.»

Guy Saint-Jacques

