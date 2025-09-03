Vladimir Poutine et Kim Jong-un sont présents

La Chine a commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec un grand défilé militaire. Pour l’occasion, le président chinois Xi Jinping a accueilli le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.
Écoutez Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, analyser cette parade militaire exceptionnelle à Beijing, où Xi Jinping a accueilli des dirigeants autocratiques.
Selon notre invité, l’événement vise à la fois à défier le président américian Donald Trump et démontrer la puissance militaire chinoise.
«C'est un groupe de leaders autocrates, le nouvel axe du mal, qui réunit la Corée du Nord, la Chine, la Russie, l'Iran. Ils font un pied de nez à Donald Trump. L'autre but est de réécrire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en disant que la Chine a contribué beaucoup, de même que la Russie. La Chine voulait aussi montrer son arsenal militaire.»