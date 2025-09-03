Vladimir Poutine et Kim Jong-un sont présents

La Chine a commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec un grand défilé militaire. Pour l’occasion, le président chinois Xi Jinping a accueilli le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Écoutez Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, analyser cette parade militaire exceptionnelle à Beijing, où Xi Jinping a accueilli des dirigeants autocratiques.

Selon notre invité, l’événement vise à la fois à défier le président américian Donald Trump et démontrer la puissance militaire chinoise.