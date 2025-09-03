 Aller au contenu
Économie
Un échec cuisant pour le Québec?

Mort du projet Northvolt: «On ne peut que se désoler du dénouement»

par 98.5

0:00
7:00

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 septembre 2025 07:36

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Mort du projet Northvolt: «On ne peut que se désoler du dénouement»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Northvolt est-il un échec cuisant pour le Québec? Aurait-on pu éviter cette crise? Quels sont les bons côtés de la fin de cette histoire?

Le projet Northvolt au Québec est officiellement abandonné. Après des mois de turbulence, de crises et d’incertitude, le gouvernement Legault met fin à ce projet de conception de batteries pour voitures électriques, évoquant une rentabilité déclinante dans un contexte économique et géopolitique défavorable.

Le gouvernement récupère toutefois l'immense terrain sur lequel devait être construit la méga-usine. 

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier analyser la mort de ce projet, à l'émission Lagacé le matin

«On a perdu près de 500 millions de dollars. Ça inclut La Caisse. Ce n'est pas juste des fonds publics, ce n'est pas juste des impôts. C'est un échec tellement cuisant. On a sorti le tapis rouge et le chéquier pour une entreprise étrangère en démarrage. Aujourd'hui, on ne peut que se désoler du dénouement.»

Marie-Eve Fournier

Autre sujet abordé

  • Le boycottage des produits américains a privé les États-Unis de revenus importants... Mais, dans les faits, ça n’a rien changé au niveau macroéconomique. L’économie américaine demeure solide. Trump est-il en train de gagner?
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Fin de Northvolt: «Je suis intéressé à racheter le terrain» -Luc Poirier
La commission
Fin de Northvolt: «Je suis intéressé à racheter le terrain» -Luc Poirier
0:00
10:15
«En garantie du prêt de 260 M$, il y a le terrain» -Christine Fréchette
Lagacé le matin
«En garantie du prêt de 260 M$, il y a le terrain» -Christine Fréchette
0:00
10:13

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Pourquoi les garçons réussissent moins bien que les filles à l'école?
Un documentaire signé Marwah Rizqy
Pourquoi les garçons réussissent moins bien que les filles à l'école?
Poste de transformation: «Hydro-Québec a reconnu cette intelligence collective»
La société d'État change ses plans
Poste de transformation: «Hydro-Québec a reconnu cette intelligence collective»
Luc Poirier veut racheter le terrain de Northvolt: «Il est mort de rire !»
Le flair de l'homme d'affaires
Luc Poirier veut racheter le terrain de Northvolt: «Il est mort de rire !»
Jean-François Kacou et son utilisation innovante de LinkedIn
Candidat à la mairie de Montréal
Jean-François Kacou et son utilisation innovante de LinkedIn
«Ordinary» d'Alex Warren, la chanson de l'été 2025?
Billboard se prononce
«Ordinary» d'Alex Warren, la chanson de l'été 2025?
Rapport de la coroner sur la fillette de Granby: plusieurs signes avant-coureurs
Mort de la fillette de Granby
Rapport de la coroner sur la fillette de Granby: plusieurs signes avant-coureurs
Quels sont les compagnies d'assurance auto et habitation les plus appréciées?
Au Québec
Quels sont les compagnies d'assurance auto et habitation les plus appréciées?
Joindre Revenu Canada: «Ça s'est beaucoup détérioré depuis la pandémie»
Des contribuables incapables d'avoir la ligne
Joindre Revenu Canada: «Ça s'est beaucoup détérioré depuis la pandémie»
Grand défilé militaire à Beijing: «C'est un pied de nez à Donald Trump»
Vladimir Poutine et Kim Jong-un sont présents
Grand défilé militaire à Beijing: «C'est un pied de nez à Donald Trump»
Fiasco SAAQclic: «Un problème de communication flagrant» -Monsef Derraji
Commission Gallant
Fiasco SAAQclic: «Un problème de communication flagrant» -Monsef Derraji
«En garantie du prêt de 260 M$, il y a le terrain» -Christine Fréchette
Mort du projet Northvolt
«En garantie du prêt de 260 M$, il y a le terrain» -Christine Fréchette
«Il a jeté François Bonnardel et Geneviève Guilbault en dessous de l'autobus»
Témoignage à la commission Gallant
«Il a jeté François Bonnardel et Geneviève Guilbault en dessous de l'autobus»
Panne de ChatGPT: «Il y a eu une panique ce matin»
Agent conversationnel
Panne de ChatGPT: «Il y a eu une panique ce matin»
Face à Alex de Minaur: «Un défi à la portée de Félix Auger-Aliassime»
Internationaux de tennis des États-Unis
Face à Alex de Minaur: «Un défi à la portée de Félix Auger-Aliassime»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00