Northvolt est-il un échec cuisant pour le Québec? Aurait-on pu éviter cette crise? Quels sont les bons côtés de la fin de cette histoire?
Le projet Northvolt au Québec est officiellement abandonné. Après des mois de turbulence, de crises et d’incertitude, le gouvernement Legault met fin à ce projet de conception de batteries pour voitures électriques, évoquant une rentabilité déclinante dans un contexte économique et géopolitique défavorable.
Le gouvernement récupère toutefois l'immense terrain sur lequel devait être construit la méga-usine.
«On a perdu près de 500 millions de dollars. Ça inclut La Caisse. Ce n'est pas juste des fonds publics, ce n'est pas juste des impôts. C'est un échec tellement cuisant. On a sorti le tapis rouge et le chéquier pour une entreprise étrangère en démarrage. Aujourd'hui, on ne peut que se désoler du dénouement.»
Autre sujet abordé
- Le boycottage des produits américains a privé les États-Unis de revenus importants... Mais, dans les faits, ça n’a rien changé au niveau macroéconomique. L’économie américaine demeure solide. Trump est-il en train de gagner?