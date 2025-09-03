Northvolt est-il un échec cuisant pour le Québec? Aurait-on pu éviter cette crise? Quels sont les bons côtés de la fin de cette histoire?

Le projet Northvolt au Québec est officiellement abandonné. Après des mois de turbulence, de crises et d’incertitude, le gouvernement Legault met fin à ce projet de conception de batteries pour voitures électriques, évoquant une rentabilité déclinante dans un contexte économique et géopolitique défavorable.

Le gouvernement récupère toutefois l'immense terrain sur lequel devait être construit la méga-usine.

