Le Tour d'horizon de l'actualité

Politique provinciale
«C'est fort de café d'entendre François Legault parler d'imputabilité»

le 3 septembre 2025 06:25

Le premier ministre François Legault a réitéré, mardi, n'avoir jamais entendu parler de dépassements de coûts liée au virage numérique SAAQclic avant le dépôt du rapport de la vérificatrice générale en février 2025.

Le chef de la CAQ, qui a témoigné pendant deux heures 30 minutes à la commission Gallant, a par ailleurs montré du doigt les dirigeants de la SAAQ et a dit espérer qu'il y a dit des conséquences pour les fautifs.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé commenter le passage du premier ministre, mercredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.

«C'est fort de café de l'entendre parler d'imputabilité comme ça. Il connaît le tabac, il connaît la machine. C'est son gouvernement qui a nommé les gens qui étaient à la SAAQ. C'est son gouvernement qui a nommé Konrad Sioui, président du conseil d'administration alors que monsieur Sioui n'avait aucune expérience de conseil d'administration. Il avait des expériences de gestion. Mais être grand patron d'un conseil d'administration comme la SAAQ, c'est être dépositaire de la surveillance de l'imputabilité, de la machine [...] Et quand on voit à quel point il y avait des plantes vertes au conseil d'administration, il faut le rappeler aussi, ce sont des gens qui ont été nommés par l'équipe de monsieur Legault.»

Autres sujets abordés

  • Québec tire la plogue dans le projet Northvolt;
  • Près d'un milliard investi dans Nemaska Lithium;
  • Tour de force des Chinois, Russes et Nord-coréens pour célébrer les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
