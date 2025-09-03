Le Tour d'horizon de l'actualité

Le premier ministre François Legault a réitéré, mardi, n'avoir jamais entendu parler de dépassements de coûts liée au virage numérique SAAQclic avant le dépôt du rapport de la vérificatrice générale en février 2025.

Le chef de la CAQ, qui a témoigné pendant deux heures 30 minutes à la commission Gallant, a par ailleurs montré du doigt les dirigeants de la SAAQ et a dit espérer qu'il y a dit des conséquences pour les fautifs.

