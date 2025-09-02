Les Alouettes de retour en action samedi

Les Alouettes de Montréal retourneront sur le terrain, samedi, contre les Tigers-Cats de Hamilton, après deux semaines sans jouer, ce qui n'est pas rien pour une équipe aux prises avec une foule de blessés.
Écoutez l'entraîneur adjoint Byron Archambault au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Alouettes verront plusieurs joueurs revenir au jeu;
- Archambeault estime que les Alouettes sont dans la même position à ce moment qu'en 2023, année de leur conquête de la coupe Grey;
- Malgré les blessures, les Alouettes demeurent compétitifs.