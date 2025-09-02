Les Alouettes de retour en action samedi

Les Alouettes de Montréal retourneront sur le terrain, samedi, contre les Tigers-Cats de Hamilton, après deux semaines sans jouer, ce qui n'est pas rien pour une équipe aux prises avec une foule de blessés.

Écoutez l'entraîneur adjoint Byron Archambault au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés