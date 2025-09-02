Chez les 147 livres

La Québécoise Marie-Pier Houle disputera un combat de championnat du monde intérimaire WBA des mi-moyens contre Stephanie Piñeiro Aquino le 12 septembre 2023 à Porto Rico, montant en catégorie à 147 livres.

Écoutez Jeremy Filosa parler de cet affrontement à venir au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

