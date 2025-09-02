Chez les 147 livres

 Aller au contenu
Combats
Un combat de championnat du monde pour Marie-Pier Houle

par 98.5 Sports

le 2 septembre 2025 20:03

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Un combat de championnat du monde pour Marie-Pier Houle
Marie-Pier Houle en 2023. / PC/Peter McCabe

La Québécoise Marie-Pier Houle disputera un combat de championnat du monde intérimaire WBA des mi-moyens contre Stephanie Piñeiro Aquino le 12 septembre 2023 à Porto Rico, montant en catégorie à 147 livres.

Écoutez Jeremy Filosa parler de cet affrontement à venir au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Un combat difficile à venir, puisque disputé à l'étranger contre une vedette locale
  • L'entraîneur Sébastien Gauthier croit en ses chances de sa protégée
  • Si Houle met la main sur la ceinture, de meilleures bourses sont à prévoir au Québec galas
