Chez les 147 livres

La Québécoise Marie-Pier Houle disputera un combat de championnat du monde intérimaire WBA des mi-moyens contre Stephanie Piñeiro Aquino le 12 septembre 2023 à Porto Rico, montant en catégorie à 147 livres.
Écoutez Jeremy Filosa parler de cet affrontement à venir au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un combat difficile à venir, puisque disputé à l'étranger contre une vedette locale
- L'entraîneur Sébastien Gauthier croit en ses chances de sa protégée
- Si Houle met la main sur la ceinture, de meilleures bourses sont à prévoir au Québec galas