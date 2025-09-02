 Aller au contenu
L'importance de la musique

«Tous en choeur»: chanter pour contrer l'Alzheimer

par 98.5

0:00
13:39

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 septembre 2025 10:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé / Cogeco Média

La chaîne AMI-Télé présentera dès le 8 octobre la série «Tous en choeur» dans laquelle des gens âgés atteints de la maladie d’Alzheimer et en perte d’autonomie retrouvent le goût de chanter.

Écoutez Gregory Charles, celui qui les dirige au piano, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé, alors qu'il en connaît beaucoup sur cette terrible maladie.

Inspiré d'un concept de la BBC, le projet met en lumière l'impact du chant collectif sur la socialisation, la vitalité et la qualité de vie, tout en soulignant l'importance de la musique dans les relations humaines et le bien-être des malades.

