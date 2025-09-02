Projet de mine de l'entreprise Lomiko Metals

Un référendum a été tenu dimanche à propos du projet de mine de graphite de Lomiko Metals, dans la région Petite-Nation, en Outaouais.

Les citoyens de cinq municipalités rurales se sont dits en défaveur de cette mine à ciel ouvert.

Leur vote est éloquent: 95% des personnes ayant voté ont rejeté le projet de la société Lomiko Metals.

Écoutez notre chroniqueur Luc Ferrandez, qui discute du travail du Regroupement de Protection des lacs de la Petite-Nation et du référendum, à l'émission Lagacé le matin.