Projet de mine de l'entreprise Lomiko Metals

Un référendum a été tenu dimanche à propos du projet de mine de graphite de Lomiko Metals, dans la région Petite-Nation, en Outaouais.
Les citoyens de cinq municipalités rurales se sont dits en défaveur de cette mine à ciel ouvert.
Leur vote est éloquent: 95% des personnes ayant voté ont rejeté le projet de la société Lomiko Metals.
Écoutez notre chroniqueur Luc Ferrandez, qui discute du travail du Regroupement de Protection des lacs de la Petite-Nation et du référendum, à l'émission Lagacé le matin.
«C'est une région très intéressante. Le lac Simon a possiblement la plus belle plage de toutes les Laurentides. [...] C'est un immense projet. Ce serait le septième gisement mondial de graphite. Comment ça se fait qu'on émet des claims comme ça, si bas dans les Laurentides, dans une région très habitée? Ça, c'est la marque de commerce de François Legault!»
La Petite-Nation est située au nord de Montebello, est un site naturel extraordinaire.
Le premier ministre François Legault avait affirmé que l'activité minière dans la région nécessitait l'acceptabilité sociale...